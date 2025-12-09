Số người trên 100 tuổi tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

Theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến ngày 1/9 vừa qua, số người từ 100 tuổi trở lên trên toàn quốc tại nước này đạt mức 99.763 người, tăng 4.644 người so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời là mức cao nhất từng được ghi nhận trong 55 năm liên tiếp kể từ năm 1970.

Cụ bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi, người cao tuổi nhất tại Nhật Bản hiện nay. Ảnh: NHK.

Số liệu này được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tính toán dựa trên Sổ đăng ký thường trú cơ bản của toàn bộ người dân sinh sống trên toàn quốc.

Theo giới tính, trong số những người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản, có tới 87.784 người là cụ bà, chiếm khoảng 88%, trong khi chỉ có 11.979 cụ ông.

Năm 1963, Nhật Bản có 153 người trên 100 tuổi trên toàn quốc, nhưng đã vượt quá 1.000 người vào năm 1981, khoảng 10.000 người vào năm 1998, 50.000 người vào năm 2012 và 90.000 vào năm 2022. Năm 2024, số người trên 100 tuổi tại Nhật Bản là 95.119, tăng 2.980 người so với một năm trước đó.

Tính theo địa phương, tỉnh Shimane là nơi có tỷ lệ người cao tuổi nhiều nhất trên toàn quốc, đạt mức 168,69 người trên mỗi 100.000 dân, đánh dấu năm thứ 13 liên tiếp tỉnh này đứng đầu bảng xếp hạng. Tiếp theo là tỉnh Kochi với 157,16 người, trong khi tỉnh Tottori vượt qua tỉnh Kagoshima đứng vị trí thứ 3 với tỷ lệ 144,63 người trên mỗi 100.000 dân. Ngược lại, tỉnh Saitama là nơi có tỷ lệ người cao tuổi thấp nhất với 48,5 người, tiếp theo là tỉnh Aichi với 53 người và Osaka với 55,44 người.

Cụ ông cao tuổi nhất tại Nhật Bản là Mizuno Kiyoshi, 111 tuổi (sinh năm 1914). Ảnh: NHK.

Hiện nay, người cao tuổi nhất tại Nhật Bản là cụ bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi (sinh năm 1911), sinh sống tại thành phố Yamatokoriyama, tỉnh Nara. Trong khi đó, cụ ông cao tuổi nhất là Mizuno Kiyoshi, 111 tuổi (sinh năm 1914), hiện đang sinh sống tại thành phố Iwata, tỉnh Shizuoka.

Nhật Bản hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng, khi dân số ngày càng già hóa nhanh chóng, trong khi tỷ lệ sinh giảm. Tỷ lệ người trên 65 tuổi tại Nhật Bản trên tổng dân số hiện ở mức cao nhất thế giới. Theo dự báo, tỷ lệ dân số già tại Nhật Bản sẽ tăng lên 34,8% trên tổng dân số vào năm 2040 và 36,4% vào năm 2045. Trong bối cảnh dân số không ngừng già hóa, lực lượng lao động Nhật Bản được dự báo sẽ giảm đáng kể trong thời gian tới, buộc chính phủ nước này phải triển khai các chương trình nhập cư để thu hút lao động tay nghề cao từ nước ngoài.