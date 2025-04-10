Số người thương vong, mất tích do bão Bualoi tăng lên 235

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, số người bị chết và bị thương tiếp tục tăng lên dù bão đã đổ bộ được 6 ngày, chủ yếu do sạt lở đất.

Tính đến 8h30 sáng nay, số người chết là 55 người, tăng 4 người so với báo cáo ngày hôm qua. Sạt lở đất và lũ cuốn ở các tỉnh miền núi đã trở thành nguyên nhân gây thương vong lớn nhất.

Loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm và có tính bất ngờ này đã cướp đi sinh mạng của 27 người ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, trong đó Lào Cai có 7 trường hợp, Cao Bằng 6, Tuyên Quang 7, Sơn La 2, Lạng Sơn 2 và Thái Nguyên 3 người.