Số người thiệt mạng vì động đất ở Philippines tăng lên 72

Hoàng Nguyễn/VOV1 (biên dịch) Theo: Tân Hoa x| 02/10/2025 11:11

Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines ngày 2/10 cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra tại tỉnh Cebu tối 30/9 đã tăng lên 72.

Trận động đất xảy ra lúc 21 giờ 59 phút (giờ địa phương) khiến ít nhất 294 người bị thương. Thành phố Bogo, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, ghi nhận 30 trường hợp tử vong.

so nguoi thiet mang vi dong dat o philippines tang len 72 hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Philippines ngày 1/10. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo, 47.221 hộ gia đình, tương đương gần 180.000 người dân đã bị ảnh hưởng. Chính quyền tỉnh Cebu ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ địa bàn. Ngoài ra, 87 công trình hạ tầng cùng 597 ngôi nhà đã bị hư hỏng.

Philippines, quốc gia nằm trên “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương, là khu vực thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/so-nguoi-thiet-mang-vi-dong-dat-o-philippines-tang-len-72-post1234593.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/so-nguoi-thiet-mang-vi-dong-dat-o-philippines-tang-len-72-post1234593.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Số người thiệt mạng vì động đất ở Philippines tăng lên 72
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO