Số người thiệt mạng vì động đất ở Philippines tăng lên 72

Trận động đất xảy ra lúc 21 giờ 59 phút (giờ địa phương) khiến ít nhất 294 người bị thương. Thành phố Bogo, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, ghi nhận 30 trường hợp tử vong.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Philippines ngày 1/10. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo, 47.221 hộ gia đình, tương đương gần 180.000 người dân đã bị ảnh hưởng. Chính quyền tỉnh Cebu ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ địa bàn. Ngoài ra, 87 công trình hạ tầng cùng 597 ngôi nhà đã bị hư hỏng.

Philippines, quốc gia nằm trên “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương, là khu vực thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa.