Số người Israel tự tử vì sốc trước cảnh thân nhân bị Hamas sát hại vẫn gia tăng

Một nam giới Israel sống sót sau chiến dịch đột kích của Hamas vào ngày 7/10/2023 đã tự tử vào thời điểm chỉ 3 ngày sau lễ kỷ niệm tròn 2 năm vụ tấn công này. Theo Jerusalem Post, thi thể của người đàn ông này, tên là Roei Shalev, được tìm thấy bên trong một chiếc ô tô bốc cháy ở lối ra khỏi cao tốc ở ngoại ô thành phố Netanya hôm 10/10.

Nạn nhân Shalev đã tự sát do không chịu nổi cú sốc sau vụ thảm sát. Ảnh: Mediacentral.

Shalev từng dự nhạc hội Nova tổ chức gần biên giới Gaza. Anh bị bắn vào lưng nhưng vẫn thoát do giả chết trong vài tiếng đồng hồ, khi Hamas tàn sát những người dự nhạc hội.

Bạn gái của anh, Mapal Adam, và người bạn thân, Hili Solomon, đều đã bị Hamas giết chết. Hai tuần sau thảm kịch Nova này, mẹ của Shalev tự kết liễu đời mình.

Chỉ vài giờ trước khi người ta tìm thấy thi thể Shalev, anh đã đăng tải thông điệp vĩnh biệt trên trang Telegram cá nhân: “Tôi chỉ muốn chấm dứt nỗi đau đớn giày vò này. Tôi còn sống nhưng mọi thứ bên trong đã chết”. Anh cũng bày tỏ nguyện vọng được tha thứ.

Cảnh sát Israel hiện đang điều tra hoàn cảnh xung quanh cái chết của Shalev.

Hôm 9/10, bà Yelena Giler 56 tuổi, mẹ của Slava Giler, cũng tự sát, theo truyền thông Israel. Slava Giler cũng là một nạn nhân bị Hamas sát hại tại nhạc hội Nova.

Cô Shirel Golan - người sống sót sau vụ thảm sát Nova, cũng rơi vào trạng thái trầm cảm nặng và đã quyên sinh đúng một năm sau vụ tấn công này, khi tròn 22 tuổi.