Số người chết tại Gaza vượt 67.000, người Israel biểu tình kêu gọi ngừng bắn

Bá Thi/VOV-Cairo| 05/10/2025 08:24

Giới chức Y tế Gaza cho biết, cuộc chiến đẫm máu do quân đội Israel tiến hành vào vùng đất này trong 2 năm qua đã khiến hơn 67.000 người chết, gần 170.000 người bị thương. Hơn một nửa số thương vong này là trẻ em và phụ nữ.

Theo cơ quan Y tế Gaza, số thương vong ghi nhận được Gaza trong cuối ngày hôm qua là 67.074 người chết, hơn 167.000 người bị thương. Cơ quan Y tế Gaza không cho biết tỷ lệ chính xác dân thường trong số thương vong trên, song khẳng định hơn một nửa số người chết là phụ nữ và trẻ em. Cơ quan này đồng thời khẳng định thống kê trên là đáng tin cậy do được thu thập từ số liệu của Liên Hợp Quốc và các chuyên gia độc lập.     

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về số thương vong do cơ quan Y tế Gaza vừa công bố. Tuy nhiên, trong nhiều thông báo trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cáo buộc Phong trào Hamas đã thổi phồng số liệu thống kê về thương vong ở Gaza.

so nguoi chet tai gaza vuot 67.000, nguoi israel bieu tinh keu goi ngung ban hinh anh 1
Khói bốc lên từ Gaza sau một vụ nổ. (Ảnh: Reuters)

Về phản ứng của người dân Israel với cuộc chiến Gaza, tối qua, hàng chục nghìn người Israel đã tập trung biểu tại quảng trường Con tin và con phố phía trước Trụ sở Lực lượng Phòng vệ Israel ở thành phố Tel Aviv, để kêu gọi Chính phủ Israel tiến tới thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hamas. Những người biểu tình, trong đó có các cựu con tin và thân nhân các con tin còn bị bắt giữ ở dải Gaza, hô vang các khẩu hiệu kêu gọi ngừng bắn, nhấn mạnh rằng, kế hoạch kết thúc chiến tranh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, là cơ hội lịch sử để giải cứu con tin và chấm dứt xung đột.

Cùng ngày, viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Israel Issac Herzog kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục hành động một cách đúng đắn để nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mục tiêu hàng đầu là đưa các con tin trở về nhà.

Trước đó, nhiều lãnh đạo đối lập Israel cũng hối thúc Chính phủ nước này tiến tới thỏa thuận kết thúc chiến sự ở dải Gaza theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, một số nhân vật cựu hữu trong Chính phủ Israel, điển hình là Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir, liên tục cảnh báo việc thuận theo đề xuất của Mỹ là một sai lầm, khiến an ninh của Israel đối mặt nguy hiểm.

Trên bình diện khu vực, lãnh đạo các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hoan nghênh việc Hamas phản hồi tích cực với sáng kiến của Tổng thống Mỹ, đồng thời hối thúc Israel lập tức dừng chiến sự ở Gaza để tạo bầu không khí thuận lợi cho đàm phán ngừng bắn được tiến hành và đạt kết quả tốt.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/so-nguoi-chet-tai-gaza-vuot-67000-nguoi-israel-bieu-tinh-keu-goi-ngung-ban-post1235384.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/so-nguoi-chet-tai-gaza-vuot-67000-nguoi-israel-bieu-tinh-keu-goi-ngung-ban-post1235384.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Số người chết tại Gaza vượt 67.000, người Israel biểu tình kêu gọi ngừng bắn
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO