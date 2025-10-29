Sơ mi rơ moóc là gì? Doanh nghiệp cần nắm rõ để tối ưu chi phí vận tải

Hiểu đúng khái niệm, cấu tạo và đặc điểm của từng loại sơ mi rơ moóc (SMRM) sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn phương tiện phù hợp, nâng cao hiệu quả khai thác và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp lý trong hoạt động vận tải.

Sơ mi rơ moóc là gì?

Sơ mi rơ moóc (semi-trailer) là loại phương tiện vận tải chuyên dụng không có đầu kéo riêng, phần lớn trọng lượng toàn bộ của xe được phân bổ lên đầu kéo thông qua mối nối gọi là "mâm kéo" (fifth wheel). Nhờ thiết kế linh hoạt này, sơ mi rơ moóc có thể dễ dàng thay đổi đầu kéo, giảm thời gian chờ và tối ưu hiệu suất vận hành.

Trong vận tải hàng hóa, sơ mi rơ moóc được sử dụng phổ biến để chở container, vật liệu xây dựng, hàng rời hoặc hàng siêu trường, siêu trọng. Chẳng hạn, trong các tuyến vận tải đường dài hoặc tại cảng biển, sản phẩm thực hiện sắp xếp, bốc dỡ container một cách nhanh chóng, giúp tăng năng suất khai thác phương tiện và giảm chi phí logistics tổng thể.

Tùy theo đặc thù hàng hóa và mục đích sử dụng, sơ mi rơ moóc được phân thành nhiều loại khác nhau như: sơ mi rơ moóc ben, sơ mi rơ moóc xương, sơ mi rơ mooc sàn, sơ mi rơ moóc thùng và sơ mi rơ moóc chuyên dụng.