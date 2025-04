Số lượng trẻ tự kỷ tại Việt Nam đã tăng đáng kể trong 15 năm qua

Ông Phan Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho hay tọa đàm được tổ chức nhằm hướng tới Ngày Thế giới nhận thức về Tự kỷ (2/4). Tại Việt Nam, số trẻ mắc hội chứng tự kỷ ngày càng gia tăng. Đây không chỉ là mối quan tâm của các bậc phụ huynh mà còn là vấn đề cần sự chung tay của toàn xã hội.

“Mỗi trẻ em sinh ra đều có quyền được yêu thương, được học tập và phát triển. Trẻ tự kỷ không nằm ngoài điều đó. Các em không phải là gánh nặng, mà chính là một phần của xã hội chúng ta, những con người có tiềm năng, có khả năng đóng góp nếu được trao cơ hội phù hợp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều trẻ tự kỷ và gia đình vẫn gặp phải vô vàn khó khăn, từ nhận thức xã hội, giáo dục đặc biệt đến các chính sách hỗ trợ," ông Phan Văn Hùng nhấn mạnh.

Bác sỹ Nguyễn Mai Hương - Khoa Tâm thần (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho hay Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị đầu ngành thực hiện hoạt động đầu tiên để xác định đứa trẻ có hay không mắc rối loạn phổ tự kỷ. Trong báo cáo cuối năm 2024, Khoa Tâm thần tiếp đón trên 45.000 lượt trẻ đến khám sức khỏe tâm thần nói chung, trong đó xấp xỉ 20% khám vì dấu hiệu nghi ngờ tự kỷ. Như vậy, mỗi năm có khoảng 10.000 lượt trẻ khám tự kỷ. Đây là con số rất lớn.

Các chuyên gia phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo bác sỹ Hương, trước khi trẻ tự kỷ đến trung tâm can thiệp, các trẻ cần có một đánh giá, chẩn đoán ban đầu. Trong những năm qua, độ tuổi cha mẹ đưa trẻ đến khám bệnh về tự kỷ ngày càng thấp xuống, trước 2 tuổi. Nhiều phụ huynh có nhận thức cao hơn về tự kỷ khi những dấu hiệu chỉ mơ hồ hoặc chỉ dừng nghi ngờ đặt ra câu hỏi trẻ có nguy cơ tự kỷ hay không. Khi trẻ đến khám ở tuổi nhỏ, trẻ có nhiều cơ hội tham gia vào hoạt động can thiệp sớm, hiệu quả can thiệp cao, chi phí can thiệp và tác động tiêu cực đến trẻ và gia đình, xã hội sẽ giảm xuống.