Số lượng tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo giảm 47%

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tính đến ngày 4/7, đã có hơn 120,9 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VNeID; hơn 1,2 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Sau một thời gian làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng và áp dụng giải pháp đối khớp thông tin sinh trắc học, số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền giảm 57%; số lượng tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo giảm 47% so với cùng kỳ năm 2024.

Đến nay, 30 tổ chức tín dụng (TCTD) đã ký kết với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) để triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán; 11 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã ký kết với C06 để thực hiện tương tự.