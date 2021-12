Số lượng F0 trong cộng đồng tiếp tục tăng mạnh ở nhiều địa phương

Theo quyết định điều chỉnh cấp độ dịch được áp dụng ngày 9/12, Sóc Trăng đã nâng cấp độ dịch lên cấp 3 (nguy cơ cao, vùng cam). Với cấp độ huyện, thị xã, thành phố có 8/11 đơn vị thuộc vùng cam, 2/11 đơn vị thuộc cấp 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình) và 1 đơn vị thuộc cấp độ 1 (vùng xanh, bình thường mới).



Theo báo Sóc Trăng, bác sĩ Trần Thành Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh, cho biết hiện nay, tất cả tầng điều trị tại các cơ sở điều trị F0 đều quá tải.



Do đó, việc điều trị F0 đủ điều kiện tại nhà là giải pháp kịp thời khi số lượng F0 đủ tiêu chuẩn cách ly tại nhà hiện tại chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt là điều này góp phần giảm tải, giảm áp lực cho các cơ sở y tế, cũng là đáp ứng mong muốn của đại bộ phận người dân.



Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, chiều 9/12, đoàn cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Hà Nội) gồm 30 người đã đến hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng này sẽ hỗ trợ chuyên môn cho Sóc Trăng về hồi sức tích cực người bệnh Covid-19.

Số ca nhiễm tại Cần Thơ đã giảm hơn trong 2 ngày gần đây, chỉ còn mức 600 ca F0/ngày so với thời điểm 900-1.000 ca bệnh. Hiện tại, Cần Thơ tập trung cách ly, điều trị F0 tại nhà với khoảng 14.859 người. Trong khi đó, số lượng F0 ở tầng 2 cũng giảm đáng kể, hiện còn 1.856 bệnh nhân điều trị trên tổng số 2.120 giường.



Tuy nhiên, số lượng giường điều trị bệnh nhân nặng ở tầng 3 của thành phố này đang vượt quá công suất. Hiện tầng 3 có 490 bệnh nhân, tuy nhiên, quy mô điều trị chỉ có 330 giường.



Bên cạnh đó, số lượng bệnh nhân nặng tại Cần Thơ cũng tăng với 215 ca thở oxy qua mặt nạ, 37 bệnh nhân thở oxy dòng cao (HFNC), 58 trường hợp thở máy và 2 ca lọc máu. Ngoài ra, một bệnh nhân khác phải can thiệp ECMO.



Các số liệu tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 của Cần Thơ cũng đạt tiến độ khả năng. Hiện thành phố này có 80,13% người trên 50 tuổi tiêm đủ liều vaccine. Số lượng người trên 18 tuổi tiêm đủ liều là 91,9%, số trẻ 12-17 tuổi tiêm một liều vaccine là 91,58%.



Số lượng mũi tiêm giảm



Theo Dữ liệu tiêm theo ngày của Cổng thông tin tiêm chủng (Bộ Y tế), số lượng mũi vaccine tiêm trong ngày tại Việt Nam trong những ngày qua không cao.

Bộ Y tế cho biết cơ quan này đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân trong độ tuổi chỉ định, đảm bảo tiêm chủng an toàn. Bộ Y tế cũng đặc biệt lưu ý và đề nghị ưu tiên tiêm chủng cho người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền.



Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về vaccine, thuốc điều trị Covid-19 từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt toàn ngành thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine, chậm nhất đến 31/12 phải cơ bản hoàn thành 100% mũi 2 cho người trên 18 tuổi.



Địa phương nào không hoàn thành mục tiêu này đồng chí Chủ tịch UBND cấp tỉnh và Bộ trưởng Y tế phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.



Trước nguy cơ xâm nhập từ biến chủng mới, Bộ Y tế và các địa phương đang tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra.



Trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan này đề nghị các tỉnh, thành phố chuẩn bị phương án về vaccine, thuốc điều trị và biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới của SARS-CoV-2.