Số lượng các vụ tấn công mạng tại Việt Nam liên tiếp giảm trong vòng 4 năm

Chúng sẽ ngụy trang phần mềm độc hại thành các chương trình hợp pháp và tìm cách thuyết phục nạn nhân tải xuống máy tính của họ, thường thông qua email lừa đảo (phishing emails), trang web giả mạo, và quảng cáo chứa đựng thông tin sai lệch.

Với số liệu thống kê trên, Việt Nam ghi nhận số vụ tấn công mạng giảm đáng kể trong suốt 4 năm liền.

“Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc và đang từng bước hoàn thành mục tiêu an ninh mạng do Chính phủ đề ra trong năm 2025, đó là giám sát và đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. Những nỗ lực của Việt Nam cũng được Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) ghi nhận thông qua Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu năm 2024 (Global Cybersecurity Index 2024) với số điểm ấn tượng 99,74. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng không ngừng duy trì quan hệ hợp tác trong cả lĩnh vực công và tư nhân nhằm tăng cường năng lực an ninh mạng trong nước”, Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Kaspersky nhận xét.