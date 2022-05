So kè loạt hit đình đám của Bảo Thy và Đông Nhi một thời

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, những ca khúc đình đám như Khóc, Bối Rối, Ngọt Ngào,... làm nên tên tuổi của Đông Nhi. Phía Bảo Thy cũng có gia tài đồ sộ trong sự nghiệp như Sorry, Please Tell Me Why, Baby Xin Đừng Quay Gót, Công Chúa Bong Bóng,...

Nếu như Đông Nhi dùng chất giọng dày, ấm để vun đắp cảm xúc, thì sự trong trẻo, mỏng manh ở mỗi phần thể hiện lại là cách mà Bảo Thy chiếm trọn tình cảm khán giả.

Phía dưới bình luận, cư dân mạng "nổ" ra tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều.