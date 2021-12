So kè kỹ năng nhảy tại MAMA, ITZY Yeji được khen hết lời, Karina bị chê 'cứng đờ'

Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2021 (MAMA 2021) đã chính thức diễn ra vào ngày 11/12. Chương trình năm nay quy tụ hàng loạt những nghệ sĩ đình đám của Kpop như: NCT, Stray Kids, aespa, Wanna One, ITZY, TXT, ENHYPEN, ATEEZ…

MAMA luôn khiến cho khán giả thu hút và mong đợi bởi những màn trình diễn hoành tráng, được đầu tư kỹ lưỡng. Dù Lễ trao giải năm nay vắng bóng những cái tên lớn như BTS,TWICE, BLACKPINK, IU hay SEVENTEEN nhưng các thần tượng thế hệ mới cũng đã để lại nhiều ấn tượng khó quên.

6 idol của thế hệ thứ 4 đã xuất hiện trong sân khấu mở màn cho Lễ trao giải MAMA năm nay bao gồm: Hyunjin (Stray Kids), Wooyoung (ATEEZ), Yeonjun (TXT), Yeji (ITZY), Karina (aespa) và Heeseung (ENHYPEN).

Màn trình diễn của họ có tên là “BlooM The Sound” là sân khấu quan trọng để truyền tải thông điệp “MAKE SOME NOISE” của chương trình năm nay.