So Ji Sub trở lại màn ảnh sau gần hai năm vắng bóng với loạt phim "The Square" trên Netflix, trong vai công tố viên Kim Hyun Min. Anh tiếp tục tỏa sáng với sức hút lạnh lùng và đầy cuốn hút, một hình ảnh quen thuộc mà người hâm mộ yêu thích.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, So Ji Sub vẫn khiến trái tim người hâm mộ thêm phần cảm động khi thể hiện hình ảnh của một "người chồng mẫu mực" trong cuộc sống hôn nhân. Mặc dù trong các vai diễn, anh thường đảm nhận những nhân vật công tố viên lạnh lùng và nguyên tắc, nhưng ngoài đời, So Ji Sub lại bộc lộ một khía cạnh hoàn toàn khác: một người chồng tận tụy, luôn dành trọn tình yêu thương và sự quan tâm cho vợ mình.

So Ji-sub tiết lộ cuộc sống "tuyệt đối viên mãn" sau 5 năm kết hôn

Mới đây, trong một video quảng cáo cho loạt phim "The Square" trên Netflix, So Ji Sub đã được hỏi về cuộc sống hôn nhân của mình. Anh trả lời với một nụ cười rạng rỡ: "Sự hài lòng trong hôn nhân? Là 1000%. Tôi khuyên bạn nên thử. Sống bên nhau thú vị hơn rất nhiều so với sống một mình". Mặc dù chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, nhưng nó thể hiện sự chân thành rõ rệt.

So Ji Sub luôn giữ thái độ nghiêm túc và chân thành trong suốt thời gian yêu đương và kết hôn với vợ anh, Jo Eun Jung. Vào tháng 5/2019, anh công khai mối quan hệ sau 24 năm hoạt động trong ngành giải trí, gây bất ngờ lớn trong dư luận. Vợ anh, Jo Eun Jung, kém anh 17 tuổi và là cựu phát thanh viên. Hai người gặp nhau lần đầu tiên qua một cuộc phỏng vấn vào năm 2018 trên chương trình Late Night Entertainment của SBS, và sau đó gặp lại tại một buổi tụ tập của những người quen, phát triển thành mối quan hệ lãng mạn.

Khi công khai tình cảm, So Ji Sub đã chia sẻ qua phương tiện truyền thông xã hội của công ty quản lý rằng, "Tôi đã tìm thấy một người quý giá. Cô ấy là nguồn sức mạnh to lớn đối với tôi", bày tỏ sự trân trọng đối với vợ mình. Vào tháng 4/2020, cặp đôi đã âm thầm đăng ký kết hôn mà không tổ chức lễ cưới, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Sau khi kết hôn, So Ji Sub chia sẻ rằng, "Tôi cảm thấy hạnh phúc sau khi kết hôn. Vợ tôi ổn, và tôi không còn phải lo lắng về những câu hỏi nữa". Anh cũng nói thêm, "Kết hôn thực sự mang lại cảm giác ổn định, và chứng mất ngủ của tôi đã biến mất. Tôi cũng cảm thấy mình trưởng thành hơn về mặt tâm lý". Thậm chí anh còn khuyên người khác nên kết hôn: "Tôi hoàn toàn khuyên bạn nên kết hôn", thể hiện hình ảnh một người chồng khác biệt so với hình ảnh lịch lãm thường thấy của anh.

So Ji Sub nhận được đánh giá cao từ người hâm mộ, cho rằng anh là một trong số ít ngôi sao có thể được mô tả là "hoàn hảo không chỉ về diễn xuất mà còn về tính cách". Người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Thật tuyệt khi thấy anh ấy yêu vợ mình như thế", "Một người chồng mẫu mực... sự chân thành thể hiện qua từng lời anh ấy nói" và "Một tấm gương tốt về một cặp đôi sống yên bình", khiến cuộc trò chuyện thêm ấm áp.

So Ji Sub (sinh năm 1977) được biết đến như một trong những người đàn ông sở hữu phong cách thời trang tinh tế và vẻ ngoài nam tính nổi bật trong làng giải trí Hàn Quốc. Trước khi bước chân vào con đường diễn xuất, anh đã bắt đầu sự nghiệp trong ngành người mẫu.

Khi mới khởi nghiệp, So Ji Sub chỉ đảm nhận những vai nhỏ, trong đó có vai diễn trong bộ phim "Người mẫu". Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh đến vào năm 2002, khi anh đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình "Giày thủy tinh" của đài SBS, giúp anh vươn lên trở thành một ngôi sao hạng A của điện ảnh Hàn Quốc.

So Ji Sub còn đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim thành công khác như "Mặt trời của chàng Joo", "Ghost"... Trong suốt nhiều năm, anh được mệnh danh là một quý ông độc thân điển trai và hấp dẫn bậc nhất trong làng giải trí Hàn Quốc.

Năm 2005, anh tham gia bộ phim đình đám "Xin lỗi, anh yêu em", tác phẩm giúp So Ji Sub giành được nhiều giải thưởng lớn và thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ khán giả châu Á. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bị gián đoạn khi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ vào năm 2007, So Ji Sub trở lại với các dự án phim, nhưng không quá thường xuyên. Nam diễn viên nổi tiếng cũng ít xuất hiện tại các sự kiện và giữ lối sống kín đáo, không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm.

Khác với nhiều ngôi sao nổi tiếng, So Ji Sub và vợ duy trì một lối sống kín đáo. Cả hai hiếm khi sử dụng mạng xã hội và không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân với người hâm mộ. Được biết, vợ của So Ji Sub đã rút lui khỏi ngành giải trí, dành thời gian chăm sóc gia đình và lên kế hoạch cho việc sinh con.