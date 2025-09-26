Sở hữu siêu phẩm iPhone 17 và iPhone Air với ưu đãi đột phá độc quyền tại Thế Giới Di Động

Sắm iPhone thế hệ mới với ngàn ưu đãi hấp dẫn
Để giúp các tín đồ công nghệ trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm, Thế Giới Di Động mang đến chương trình mở bán với những ưu đãi không thể bỏ lỡ:
● Trả chậm 0% linh hoạt: Dễ dàng sở hữu ngay với mức trả trước chỉ từ 10%, kỳ hạn kéo dài đến 12 tháng.
● Thu cũ giá cao - Trợ giá đến 3 triệu đồng: Nâng cấp lên iPhone thế hệ mới một cách tiết kiệm và thông minh nhất.
iPhone Air: Tương lai trong lòng bàn tay
Lần đầu tiên xuất hiện, iPhone Air chính là tuyên ngôn táo bạo của Apple về thiết kế, một tuyệt tác công nghệ mỏng nhẹ đến mức khó tin.
Thiết kế mỏng đến không tưởng
Với độ mỏng chỉ 5.6 mm, iPhone Air là chiếc iPhone mỏng nhất từng được tạo ra. Khung máy được chế tác từ titan chuẩn hàng không vũ trụ, không chỉ mang lại vẻ ngoài sang trọng mà còn đảm bảo độ bền vượt trội. Cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn vô cùng chắc chắn, dường như tan biến trong lòng bàn tay bạn.
Hiệu năng Pro và camera đỉnh cao
Đừng để vẻ ngoài mỏng manh đánh lừa. Bên trong iPhone Air là sức mạnh của chip A19 Pro, mang đến hiệu năng đỉnh cao ngang ngửa dòng MacBook Pro, xử lý mượt mà mọi tác vụ từ gaming đồ họa cao đến các ứng dụng AI phức tạp. Hệ thống camera Fusion 48MP tuy nhỏ gọn nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của nhiều ống kính, cho phép bạn chụp những bức ảnh 48MP siêu chi tiết, zoom quang học 2x sắc nét và quay video Dual Capture độc đáo.
● Màu sắc: Đen Không gian, Trắng Mây, Vàng nhạt, Xanh Da trời.
● Dung lượng: 256GB, 512GB, 1TB.
● Giá bán: Chỉ từ 31.990.000₫.
iPhone 17 Series: Nâng cấp toàn diện, trải nghiệm vượt trội
Dòng sản phẩm chủ lực iPhone 17 series tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với những nâng cấp toàn diện, từ màn hình, hiệu năng cho đến khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.
iPhone 17: Màn hình ProMotion và camera đột phá
Một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên iPhone 17 chính là màn hình ProMotion 6.3 inch với tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm cuộn lướt siêu mượt mà. Con chip A19 mạnh mẽ cùng hệ thống camera kép Fusion 48MP và camera góc siêu rộng Fusion 48MP hoàn toàn mới giúp mọi khoảnh khắc đều được ghi lại với độ chi tiết và màu sắc ấn tượng. Camera trước Center Stage thông minh tự động điều chỉnh khung hình, giúp bạn có những bức selfie nhóm hoàn hảo mà không cần xoay điện thoại.
● Màu sắc: Tím Oải hương, Xanh Lam khói, Đen, Trắng, Xanh Lá xô thơm.
● Dung lượng: 256GB, 512GB.
● Giá bán: Chỉ từ 24.990.000₫.
iPhone 17 Pro và 17 Pro Max: Định nghĩa lại sức mạnh chuyên nghiệp
Dành cho những người dùng đòi hỏi cao nhất, bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max là đỉnh cao của công nghệ di động. Thiết kế nguyên khối bằng hợp kim nhôm độc quyền kết hợp với hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp giải phóng toàn bộ sức mạnh của chip A19 Pro, cho hiệu năng bền bỉ cao hơn tới 40% so với thế hệ trước.
Hệ thống camera Pro được nâng cấp toàn diện với cảm biến 48MP trên cả ba ống kính, đặc biệt là khả năng zoom quang học 8x (200mm) chưa từng có trên iPhone, đưa nhiếp ảnh di động lên một tầm cao mới. iPhone 17 Pro Max còn phá vỡ mọi kỷ lục với thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay, sẵn sàng đồng hành cùng bạn suốt ngày dài.
● Màu sắc: Bạc, Xanh đậm, Cam Vũ trụ.
● Dung lượng:
○ iPhone 17 Pro: 256GB, 512GB, 1TB.
○ iPhone 17 Pro Max: 256GB, 512GB, 1TB, và lần đầu tiên có phiên bản 2TB.
● Giá bán: iPhone 17 Pro từ 34.990.000₫ và iPhone 17 Pro Max từ 37.990.000₫.
Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm. Còn chần chừ gì nữa? Hãy trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ này và tận hưởng những ưu đãi độc quyền. Mua ngay tại Thế Giới Di Động!