Sổ hồng bị lũ cuốn trôi, làm sao để được cấp lại?

Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ. Không chỉ nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, nhiều người dân còn mất cả giấy tờ quan trọng như sổ hồng...

Một số bạn đọc gửi thắc mắc: Trong trường hợp sổ hồng bị lũ cuốn trôi, cần làm gì để được cấp lại?

Ngập do lũ tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thái Nguyên News



Theo mục VIII C Phụ lục 1 ban hành kèm Nghị định 151/2025 hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp do bị mất bị mất từ ngày 1-7, như sau:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp 1 bộ hồ sơ đến Bộ phận Một cửa hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện: Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.