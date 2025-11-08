Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất giải thể trường Quốc tế Mỹ AISVN

Ngày 28/6/2024, Sở GD&ĐT ban hành quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục trong 12 tháng, nêu rõ: Nếu hết thời hạn đình chỉ mà nguyên nhân chưa được khắc phục, sẽ trình UBND TP.HCM xem xét giải thể.

Hết tháng 6/2025, trường Quốc tế Mỹ AISVN vẫn chưa khắc phục các vi phạm.

Báo cáo của cơ quan thuế và BHXH cho thấy nhà đầu tư - Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS cùng nhà trường còn nợ hơn 31,4 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT, BHTN; chưa khai thuế các tháng 3 và 4/2025; trụ sở công ty tại Nhà Bè đã đóng cửa, không hoạt động.