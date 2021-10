Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất cho học sinh 2 khối lớp 9, 12 đến trường từ tháng 12

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM

Ngày 27/10, Sở GD&ĐT TP.HCM đã trình UBND TP dự thảo về kế hoạch tổ chức việc học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục theo từng cấp độ dịch ở địa phương.

Đối với địa bàn cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình), được tổ chức dạy học trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường. Những cơ sở giáo dục ngoài công lập, nếu đảm bảo các điều kiện an toàn, có thể bố trí nội trú, bán trú, xe đưa rước học sinh.

Những nơi được tổ chức dạy trực tiếp phải đảm bảo giãn cách, đảm bảo đánh giá an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn COVID-19 do UBND thành phố ban hành. Đồng thời củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học qua internet khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.