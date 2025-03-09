Sở GD-ĐT TP. HCM đề nghị tất cả các trường học không nhận hoa chúc mừng khai giảng

BẢO LINH| 03/09/2025 21:08

Trong lễ khai giảng năm học mới, ngành giáo dục TP.HCM sẽ không nhận hoa chúc mừng dưới bất kỳ hình thức nào từ cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp hay phụ huynh.

Ngày 3/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố về việc không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học 2025-2026.

Các trường học ở TP.HCM được đề nghị không nhận hoa chúc mừng khai giảng. (Ảnh: B.L)
Các trường học ở TP.HCM được đề nghị không nhận hoa chúc mừng khai giảng. (Ảnh: B.L)

Theo văn bản, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chủ động hạn chế việc trang trí trang trọng bằng hoa tươi tại các khu vực sân khấu, bục phát biểu, cổng trường…Chỉ sử dụng hoa ở những vị trí thật sự cần thiết để tạo điểm nhấn, đảm bảo mỹ quan nhưng không phô trương, lãng phí.

“Ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức từ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, phụ huynh và các cá nhân đến tham dự, chúc mừng Lễ khai giảng năm học 2025-2026. Các đơn vị cần chủ động thông báo sớm và rộng rãi chủ trương này đến các đối tác, cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức như văn bản, thông báo trên website, bảng tin, mạng xã hội”, văn bản nêu rõ.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng phát động việc ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Theo đó, để đồng hành và chia sẻ với những khó khăn của người dân các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng do cơn bão số 4 và số 5 vừa qua, Sở đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai phát động ủng hộ đồng bào bão lụt; hướng dẫn và khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản đóng góp cho quỹ khuyến học của nhà trường hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào.

“Sở GD&ĐT TP.HCM rất mong quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt do cơn bão số 4 và số 5 gây ra”, Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ.

https://vtc.vn/tat-ca-cac-truong-hoc-o-tp-hcm-khong-nhan-hoa-chuc-mung-khai-giang-ar963478.html
https://vtc.vn/tat-ca-cac-truong-hoc-o-tp-hcm-khong-nhan-hoa-chuc-mung-khai-giang-ar963478.html
