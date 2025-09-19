Sở GD-ĐT TP HCM chỉ đạo nóng, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện để lạm thu

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Nguyễn Thị Nhật Hằng vừa ký văn bản gửi UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ sở giáo dục về tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chi trong lĩnh vực GD-ĐT, và công tác vận động tài trợ cho giáo dục năm học 2025-2026 trên địa bàn TP HCM

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, vừa qua trên địa bàn TP có phát sinh nội dung phản ánh của phương tiện thông tin về một vài đơn vị chưa thực hiện đúng hướng dẫn về việc tổ chức các khoản thu đầu năm học cũng như trong công tác vận động tài trợ tại các cơ sở giáo dục công lập, tạo dư luận không tốt đối với ngành GD-ĐT.

Sở GD-ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới phát triển GD-ĐT trong tình hình mới, đồng thời nghiên cứu thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT trong đó lưu ý các nội dung cụ thể như sau:

Về triển khai công tác hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác đầu năm học 2025-2026: Đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến và thực hiện đúng các quy định về thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực GD-ĐT năm học 2025-2026 theo quy định tại Nghị định số 238/2025 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Sở GD-ĐT TP đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc quán triệt các văn bản hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và thu khác của ngành GD-ĐT TP trong đầu năm học 2025-2026 trong nội bộ lãnh đạo và giáo viên nhà trường, đồngthời thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch các khoản thu đến cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) và giáo viên hiểu rõ và thực hiện đúng theo quy định.

Tất cả các khoản thu phải được nhà trường thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh (không để BĐDCMHS triển khai các nội dung thu của đơn vị); tuyệt đối không được thay đổi tên và tự ý đặt thêm các khoản thu nào phát sinh bất kỳ nằm ngoài quy định tại Công văn số 1888 của Sở GD-ĐT.