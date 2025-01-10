Sở GD-ĐT Hà Nội lý giải vì sao chậm quyết định nghỉ học toàn thành phố

Trước những đảo lộn sinh hoạt, nhiều ý kiến than phiền, thậm chí chê trách việc Sở GD-ĐT Hà Nội đã phản ứng chậm, bị động, chưa kịp thời có kế hoạch cho học sinh nghỉ học toàn thành phố từ sớm ngày 30/9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, hôm qua (30/9), Hà Nội đã có mưa lớn, ngập trên diện rộng. Trong ngày, nhiều trường học đã thông báo phụ huynh có thể đến đón học sinh sớm vào đầu giờ chiều nhưng do giao thông hỗn loạn, nhiều tuyến đường ngập sâu nên các gia đình phải mất nhiều giờ mới có thể đưa con về nhà. Đặc biệt, khi hàng loạt gia đình gặp khó khăn trong việc đón con, một số trường đã quyết định cho học sinh ăn ngủ luôn tại trường hoặc nhờ xe quân đội hỗ trợ các em rời trường để đảm bảo an toàn. Thực tế, nhiều gia đình hôm qua đã lâm vào cảnh không đón được con, bố mẹ ở nhà, con phải ngủ lại trường.

Lý giải về điều này, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, quyết định cho nghỉ học trên diện rộng cần được cân nhắc kỹ. Việc bất ngờ cho học sinh nghỉ học khi nhiều gia đình đang đưa con tới trường hoặc các em đã đến lớp, sẽ khiến phụ huynh bối rối tìm người trông con. “Hôm qua, khoảng 8h20 mới mưa to trong khi từ 6h đến 8h hầu hết bố mẹ đã đưa con đi học”, vị này nói.

Chưa kể, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, Hà Nội có các khu vực khác nhau, không phải chỗ nào cũng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Một số vùng, lớp học vẫn khô ráo, đủ điều kiện để dạy học. "Do vậy, không phải lần này mà cả những đợt mưa bão khác, Sở đã có văn bản nhắc nhở, cho phép các nhà trường chủ động phương án hoặc có hình thức học phù hợp thực tế”, vị này nói.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, nếu đột ngột thông báo nghỉ toàn thành phố ở thời điểm nhiều học sinh đã tới trường, việc đón các em về cũng gây khó cho phụ huynh. Do đó, việc để nhà trường chủ động phương án trông, giữ hoặc trả học sinh về sẽ hợp lý hơn. Thực tế hôm qua, nhiều trường đã chủ động cho học sinh nghỉ buổi chiều.