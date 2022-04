Sở GD&ĐT Hà Nội lên phương án cho trẻ mầm non trở lại trường

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau khi học sinh từ khối lớp 1 đến 6 đi học trở lại, Sở sẽ cho lấy ý kiến phụ huynh, làm căn cứ để có phương án đề xuất UBND TP cho trẻ mầm non đi học trở lại.

Theo thống kê, Hà Nội đang có hơn 500.000 học sinh mầm non (khoảng 28% trẻ theo học tại các trường ngoài công lập). Gần một năm trẻ mầm non chưa trở lại trường, nhiều cơ sở giáo dục dừng hoạt động. Khi mở cửa trở lại, các đơn vị cần thời gian rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, khu vui chơi nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.