'So găng' iPhone 17 và Galaxy S25: Đâu là flagship vượt trội?

Nếu phải chọn một “trận chiến” thực sự trong thế giới smartphone, đó chắc chắn là Apple đối đầu Samsung. Dù đôi lúc có những cú vấp, cả hai vẫn là những cái tên lớn nhất trong ngành, nên việc so sánh giữa chúng gần như là điều hiển nhiên.

iPhone 17 và Galaxy S25 đều rất xuất sắc trong vai trò của mình và góp mặt trong danh sách những smartphone hàng đầu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: đâu mới là chiếc điện thoại phù hợp với bạn?

Bạn muốn một chiếc máy thiên về chụp ảnh, hay một thiết bị tập trung vào tính năng AI? Bạn coi trọng hiệu năng bền bỉ, hay một hệ sinh thái mạnh mẽ?

iPhone 17 bản tiêu chuẩn có bộ nhớ 25GB. Ảnh: Tom's Guide

Cả iPhone 17 và Galaxy S25 đều có giá khởi điểm 799 USD. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn của iPhone 17 đã có sẵn bộ nhớ 256GB, trong khi Galaxy S25 chỉ 128GB (bản 256GB có giá 859 USD).

Về màu sắc, iPhone 17 có các tùy chọn tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng và đen. Galaxy S25 có xanh lá, xanh navy, xám, xanh dương nhạt; cùng màu đen ocean, đỏ coral và vàng rose độc quyền trên website Samsung.

Thiết kế và màn hình

Galaxy S25 dùng màn hình 6.2 inch FHD+ AMOLED. Ảnh: Tom's Guide

Nhiều ý kiến cho rằng Apple và Samsung không thay đổi quá nhiều ở các dòng cơ bản, và điều này khá đúng với iPhone 17 và Galaxy S25. Tuy nhiên, vẫn có những điểm khác biệt đáng chú ý.

Galaxy S25 mỏng và nhẹ hơn so với đời trước, khung nhôm được cải thiện giúp tăng độ bền. Máy được bảo vệ bởi Gorilla Glass Victus 2, và hiện tượng “mura effect” từng gặp ở Galaxy S24 đã được khắc phục.