Sơ cứu đột quỵ: Nhiều sai lầm cần tránh

Mỗi phút não bị thiếu máu sẽ mất gần 2 triệu tế bào thần kinh. Bên cạnh việc chạy đua với thời gian để cứu người đột quỵ thì sơ cứu đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Bởi việc chần chừ, sơ cứu sai cách người bị đột quỵ sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề.

Nôn nóng cứu người, gây thêm họa

Sáng sớm, ông L.V.N (54 tuổi, ở TP HCM) bất ngờ bị tai biến, nằm trong nhà tắm. May mắn, ông được người nhà phát hiện. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, do nôn nóng và cũng bởi sàn nhà trơn láng nên cả người nhà và người bệnh đều trượt té. Vào tới bệnh viện (BV), sau khi các bác sĩ chụp CT kiểm tra khẩn cấp thì phát hiện ông vừa bị nhồi máu não kèm theo chấn thương sọ não. "Có thể bệnh nhân chỉ là mới biểu hiện tai biến nhẹ nhưng do sự nôn nóng, không cẩn trọng của người nhà trong lúc sơ cứu đã làm bệnh nặng thêm sau cú ngã" - một bác sĩ nhận định.

Theo các bác sĩ, khi có người đột quỵ, phần lớn người thân rất lúng túng trong cách xử trí ban đầu, đặc biệt là việc di chuyển bệnh nhân. Có những trường hợp xử trí, di chuyển không đúng cách khiến các tổn thương nặng nề, việc xử trí sau đó của các bác sĩ khó khăn hơn.