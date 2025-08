Số cặp đôi Trung Quốc đăng ký kết hôn năm 2024 giảm kỷ lục

Số liệu do Bộ Dân chính Trung Quốc công bố cuối tháng 7 cho thấy, với tổng số 6,1 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn trong năm 2024, số lượng kết hôn ở nước này đã giảm mạnh so với năm trước. Đây không chỉ là mức giảm sâu nhất kể từ năm 1980, mà chỉ bằng 1/2 so với mức đỉnh của năm 2013 với 13,469 triệu cặp. Tỷ lệ kết hôn cũng giảm 1,1‰, đạt 4.3‰.

Cũng trong năm ngoái, Trung Quốc đã có 3,513 triệu cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn, tỷ lệ ly hôn là 2,5‰. Điều này đồng nghĩa với việc, trong năm 2024, cứ 1.000 người thì có 4,3 cặp kết hôn và 2,5 cặp ly hôn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: CFP)

Để khuyến khích người trẻ kết hôn, thời gian gần đây, Trung Quốc đã sửa đổi các quy định về đăng ký kết hôn, đơn giản hóa thủ tục giấy tờ và linh hoạt hơn cho các cặp đôi. Theo quy định đăng ký kết hôn sửa đổi chính thức có hiệu lực từ tháng 5, nước này đã loại bỏ yêu cầu phải có sổ hộ khẩu, vốn từ lâu đã là điều kiện bắt buộc đối với việc đăng ký kết hôn.

Sau 9 năm liên tiếp sụt giảm, số lượng đăng ký kết hôn của Trung Quốc đã có sự phục hồi ngắn hạn vào năm 2023. Tuy nhiên, xu hướng giảm lại tiếp tục vào năm 2024, với số lượng đăng ký giảm xuống mức thấp nhất trong 45 năm qua.

Các nhà nhân khẩu học Trung Quốc đã chỉ ra 6 nguyên nhân chính khiến số lượng đăng ký kết hôn ở nước này giảm trong những năm gần đây, bao gồm số lượng người trẻ, tức dân số trong độ tuổi kết hôn, đang giảm dần; số lượng đàn ông đến tuổi kết hôn nhiều hơn phụ nữ; tuổi kết hôn lần đầu muộn hơn; giá nhà ở thành phố và chi phí sính lễ ở nông thôn cao; cạnh tranh xã hội khốc liệt và áp lực việc làm lớn; quan niệm hôn nhân của người trẻ thay đổi với việc phụ nữ ngày càng không muốn kết hôn.