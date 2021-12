Số ca mắc Covid-19 tại TPHCM liên tục giảm

Your browser does not support the audio element.

Tối 31/12, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - đã ký văn bản công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong tuần cuối cùng của năm 2021, TPHCM vẫn duy trì cấp độ 2 của dịch Covid-19.

Đối với từng quận, huyện, TP Thủ Đức, TPHCM có 16 địa phương thuộc cấp độ một và 6 địa phương thuộc cấp độ 2 dịch Covid-19. Toàn địa bàn không còn khu vực thuộc cấp độ 3 (vùng cam).