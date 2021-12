Số ca F0 liên tục tăng cao, Hà Nội có nên siết chặt công tác phòng dịch?

GS.TS Nguyễn Anh Trí lưu ý, việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại sao cho an toàn cần phải chú ý cụ thể 3 điểm cơ bản. Thứ nhất, an toàn phải được thực hiện từ gia đình, trên đường đi và cả tại lớp học. Trong 3 giai đoạn an toàn đó thì cần thực hiện tốt nhất ngay tại từng gia đình, đây cũng là điều quan trọng bậc nhất.

Thứ 2, tại trường cần thực hiện 5K nghiêm, khoanh vùng nơi học sinh vui chơi để hạn chế tiếp xúc các lớp khác nhau. Nếu được, trường vẫn nên tổ chức 3 tại chỗ cho học sinh: Ăn, ngủ, học ngay tại lớp, đặc biệt cả các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo… nhà trường nên tổ chức.

Thứ 3, đề nghị tổ chức mạng lưới y tế ở các trường cho thật tốt để thường xuyên theo dõi sức khoẻ cho học sinh, không chỉ đo nhiệt độ mà xét nghiệm đúng, chuẩn.