Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra công ty của Ngân Collagen

Ngày 17-10, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM xác nhận đơn vị đã trao đổi, chia sẻ thông tin về sản phẩm và công ty của “Ngân Collagen” (tên thật Trần Thị Bích Ngân) với Công an TP.HCM.

Vị lãnh đạo cho biết, đã kiểm tra công ty của ‘Ngân Collagen’ nhưng địa điểm công ty đã ngưng hoạt động nên không thể lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm. Vì vậy, Sở An toàn thực phẩm đã chia sẻ toàn bộ thông tin với Công an TP.HCM.

Ngân Collagen là chủ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen. Ảnh: MXH

Trước đó, tháng 5-2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo.