SNSD, BTS, IU và những kỷ lục Kpop gần như không thể phá vỡ

7. PSY - Lượt xem Gangnam Style

Dù Kpop ngày càng có nhiều nhóm nhạc nổi tiếng trên toàn cầu thì lượt view của Gangnam Style trên Youtube vẫn là một tường thành rất khó xô đổ. Tính đến ngày 5/10, video đã được xem tới 4,56 tỷ lần và vẫn tăng ổn định theo từng năm.

Video bám đuổi gần nhất với Gangnam Style là DDU-DU DDU-DU của BLACKPINK cũng mới chỉ có 1,96 tỷ lượt xem.

8. BLACKPINK - Lượt xem video luyện tập vũ đạo How You Like That

BLACKPINK có thể nói chính là nhóm nhạc nâng tầm những video tập vũ đạo ở Kpop khi các video dance practice gắn mác BLACKPINK có lượt xem còn cao hơn nhiều video chính thức của nghệ sĩ Kpop khác.



Chỉ với phông nền hồng đơn giản, video tập vũ đạo How You Like That thậm chí còn thời điểm còn được xem nhiều hơn cả mv chính thức

How You Like That là video luyện tập vũ đạo K-Pop đầu tiên vượt qua một tỷ lượt xem trên YouTube và hiện có 1,25 tỷ lượt xem tính đến thời điểm viết bài này! Video đứng thứ 2 chính là dance practice của DDU-DU DDU-DU với 467,7 triệu lượt xem.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet