'Snowdrop' tung trailer căng thẳng: Jisoo 'bay màu' dưới tay Jung Hae In?

Mới đây đội ngũ sản xuất của bộ phim Snowdrop đã tung một đoạn trailer dài tới 3 phút 32 giây và gây được nhiều sự chú ý.

Đoạn video mới được công bố đã làm dấy lên sự tò mò với những thay đổi chóng mặt trong quan hệ tình cảm của Suho (Jung Hae In) và Young Ro (Jisoo).

Mở đầu của đoạn trailer mới nhất cho thấy cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy ngại ngùng giữa hai nhân vật chính, hình ảnh lãng mạn của Suho và Young Ro khiến khán giả xao xuyến.