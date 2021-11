'Snowdrop': Fan 'quay xe' khi thấy Jisoo chĩa súng vào Jung Hae In

Your browser does not support the video tag.

Video teaser mới nhất cho bộ phim Snowdrop đã được phát hành vào ngày 26/11, bắt đầu bằng giọng nói trìu mến của Suho (Jung Hae In), người đang ở một mình trong không gian tối tăm, cố gắng nuốt nước mắt và nhớ lại khuôn mặt của Yeong Ro (Jisoo) trong một bữa tiệc và nói: "Tôi nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy".

Sau đó, trong một khung cảnh buổi tiệc lãng mạn, cả hai nhảy cùng với đoạn độc thoại của Suho: "Nếu tôi là một thanh niên bình thường, nếu tôi không nhặt được chiếc máy bay giấy, nếu tôi không gặp cô ấy ngay từ ban đầu…"