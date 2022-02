Smartphone ngày càng đắt đỏ, công lớn của Apple

Doanh thu thị trường smartphone qua các năm. (Ảnh: Counterpoint Research)

Hãng nghiên cứu Counterpoint Research vừa công bố báo cáo về thị trường smartphone năm 2021. Theo đó, các nhà sản xuất smartphone thế giới thu về 448 tỷ USD năm ngoái, tăng 7% so với năm 2020. Giá bán trung bình tăng 12% trong cùng kỳ, chạm mốc 322 USD do nhu cầu thiết bị 5G tăng. Ước tính, 40% smartphone xuất xưởng năm 2021 có kết nối 5G, tăng 18% so với một năm trước đó.