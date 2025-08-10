Slovakia ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm nay sau chuyến thăm tới Kiev, Bộ Quốc phòng Slovakia tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí, vật phẩm gây sát thương mà thay vào đó là viện trợ nhân đạo và các thiết bị kỹ thuật, hỗ trợ phá bom cho Ukraine. Phía Slovakia giải thích lý do cho quyết định này rằng đây là “công tác nhân đạo” và khẳng định cam kết của chính phủ trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Reuters

Kể từ tháng 2/2022, Slovakia đã gửi cho Ukraine 13 gói hỗ trợ quân sự với tổng trị giá lên tới 671 triệu euro. Tuy nhiên, sau khi ông Robert Fico nhận chức Thủ tướng Slovakia vào cuối năm 2023, chính phủ mới đã từ chối hỗ trợ gói quân sự thứ 14 trị giá 40,3 triệu euro đã đề xuất trước đó.