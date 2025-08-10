Slovakia ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Minh Phượng/VOV-Moscow| 08/10/2025 07:39

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Slovakia, trong khuôn khổ gói hỗ trợ thứ 14, nước này sẽ ngừng hỗ trợ quân sự và chỉ cung cấp hàng hóa nhân đạo cho Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm nay sau chuyến thăm tới Kiev, Bộ Quốc phòng Slovakia tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí, vật phẩm gây sát thương mà thay vào đó là viện trợ nhân đạo và các thiết bị kỹ thuật, hỗ trợ phá bom cho Ukraine. Phía Slovakia giải thích lý do cho quyết định này rằng đây là “công tác nhân đạo” và khẳng định cam kết của chính phủ trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

slovakia ngung cung cap vu khi cho ukraine hinh anh 1
Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Reuters

Kể từ tháng 2/2022, Slovakia đã gửi cho Ukraine 13 gói hỗ trợ quân sự với tổng trị giá lên tới 671 triệu euro. Tuy nhiên, sau khi ông Robert Fico nhận chức Thủ tướng Slovakia vào cuối năm 2023, chính phủ mới đã từ chối hỗ trợ gói quân sự thứ 14 trị giá 40,3 triệu euro đã đề xuất trước đó.

