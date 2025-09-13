Alexander Isak gia nhập Liverpool vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè từ Newcastle United và Arne Slot đã nói về tiền đạo này. Chiến lược gia người Hà Lan Arne Slot xác nhận kế hoạch của Liverpool dành cho Isak.

Arne Slot tiết lộ Alexander Isak sẽ được ra sân thường xuyên hơn khi ông nói với người hâm mộ Liverpool rằng tiền đạo người Thụy Điển này sẽ được theo dõi cẩn thận trong những tuần tới. Isak, 25 tuổi đã chuyển đến Anfield vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Anh, và thương vụ này đã chấm dứt một câu chuyện lê thê kéo dài 55 ngày.

Tuyển thủ Thụy Điển đã đình công và khẳng định mối quan hệ của anh với Newcastle đã chấm dứt. Vì hành vi nổi loạn, Isak không bao giờ được ra sân cho Newcastle United trong giai đoạn tiền mùa giải và bỏ lỡ ba trận đấu đầu tiên tại Premier League. Anh cũng tập luyện một mình. Và HLV Slot cho rằng tân binh Isak sẽ mất thời gian để bắt kịp đồng đội tại Liverpool.