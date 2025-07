SLNA và Đà Nẵng giành thắng lợi ở khai màn giải U21 Quốc gia 2025

Thế trận trên cơ lại có lợi thế dẫn trước, những tưởng Sông Lam Nghệ An sẽ có thêm bàn thắng thì ở phút 72, câu lạc bộ bóng đá TPHCM có pha tổ chức tấn công nhanh rồi lật ra cánh trái để Quang Khôi thoát xuống, tung cú cứa lòng chéo góc, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tấn công và tạo sức ép lớn, khiến cho câu lạc bộ bóng đá TPHCM rơi vào thế lúng túng. Phút 62, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã có bàn thắng vươn lên dẫn điểm sau quả đánh đầu của Duy Hào từ tình huống đồng đội đánh đầu đưa bóng bật xà ngang dội ra sau pha phối hợp đá phạt góc.

Bất ngờ bị gỡ, Sông Lam Nghệ An tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 81, thủ môn Xuân Tín có thể cứu nguy cho đội nhà bằng pha đẩy bóng sau cú sút của một cầu thủ Sông Lam Nghệ An nhưng không thể chặn đứng cú đá bồi cận thành của Quang Vinh, qua đó, đành chấp nhận vào lưới nhặt bóng. Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

U21 Đà Nẵng (áo trắng) có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U21 PVF-CAND. Ảnh: VFF

Ở trận còn lại cũng ở bảng này, Đà Nẵng đã vượt qua PVF-CAND với tỉ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Thanh Nhân sau tình huống băng từ tuyến 2 lên rồi tung cú sút vào góc gần ở cuối hiệp 2.