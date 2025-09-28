SLNA trở thành đội bóng đầu tiên thay HLV tại V-League 2025/2026

HLV Như Thuật từ chức chỉ sau 5 vòng đấu tại V-League 2025/2026 khi SLNA chưa có được kết quả tốt, đặc biệt là trận thua ngược CA TP.HCM. Trong trận đấu đó, SLNA dẫn trước 2-0 trên sân nhà nhưng để thua ngược với tỉ số 2-3.
Trong 5 vòng đầu tại V-League 2025/2026, SLNA chỉ có duy nhất một chiến thắng khi gặp nhà ĐKVĐ Nam Định. Ngoài ra, SLNA để thua 3 trận và chỉ có 1 trận hoà, kết quả này khiến đội bóng xứ Nghệ đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng V-League.
HLV Phan Như Thuật cùng SLNA trụ hạng đầy kịch tính trong mùa giải 2024/2025. Tuy nhiên với việc SLNA không thi đấu tốt trong giai đoạn khởi đầu mùa giải, HLV Như Thuật đã chủ động rời “ghế nóng” để SLNA tìm kiếm nhân tố phù hợp hơn trong giai đoạn còn lại của mùa giải.
SLNA hiện chưa công bố người sẽ thay thế chiến lược gia Như Thuật cho vai trò HLV trưởng. Theo dự kiến, SLNA sẽ công bố HLV trưởng sau trận đấu với HAGL tại vòng 6 V-League 2025/2026.
Sau trận đấu này, V-League sẽ tạm nghỉ khoảng hai tuần cho FIFA Days. Đây là quãng thời gian để tân HLV trưởng SLNA ổn định đội bóng nhằm cải thiện phong độ.