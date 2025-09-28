SLNA trở thành đội bóng đầu tiên thay HLV tại V-League 2025/2026

HLV Phan Như Thuật cùng SLNA trụ hạng đầy kịch tính trong mùa giải 2024/2025. Tuy nhiên với việc SLNA không thi đấu tốt trong giai đoạn khởi đầu mùa giải, HLV Như Thuật đã chủ động rời “ghế nóng” để SLNA tìm kiếm nhân tố phù hợp hơn trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

SLNA hiện chưa công bố người sẽ thay thế chiến lược gia Như Thuật cho vai trò HLV trưởng. Theo dự kiến, SLNA sẽ công bố HLV trưởng sau trận đấu với HAGL tại vòng 6 V-League 2025/2026.

Sau trận đấu này, V-League sẽ tạm nghỉ khoảng hai tuần cho FIFA Days. Đây là quãng thời gian để tân HLV trưởng SLNA ổn định đội bóng nhằm cải thiện phong độ.