Sleep box 'nở rộ' ở Sài Gòn, giấc ngủ 2 tiếng 69.000 đồng

Giấc ngủ chớp nhoáng giữa lòng thành phố

Nguyễn Thu Hà (21 tuổi, sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM) chia sẻ rằng sau những buổi học dài, cô thường ghé sleep box café (cafe hộp ngủ) để nghỉ ngơi. “Có hôm học từ sáng đến chiều, đầu óc quay cuồng. Chỉ cần 2 tiếng nghỉ trong buồng nhỏ là như được nạp lại năng lượng” - Hà chia sẻ.

Một góc sleep box café - nơi nhiều người trẻ chọn làm việc và học tập.

Các quán sleep box thường thiết kế module xếp tầng, mỗi buồng chỉ đủ cho một người nằm nhưng vẫn trang bị đầy đủ gối, nệm, đèn đọc sách, ổ điện, kệ laptop. Một số nơi còn bổ sung máy giặt, tủ lạnh để tăng trải nghiệm dịch vụ. Giá thuê phổ biến 69.000 – 89.000 đồng/2 giờ kèm đồ uống, phù hợp túi tiền sinh viên. Với nhóm bạn đi đôi, mức giá dao động 138.000 – 189.000 đồng.

Không gian này nhanh chóng trở thành “cứu cánh” cho dân văn phòng, sinh viên cần tái tạo năng lượng giữa ngày hoặc tìm nơi yên tĩnh để học tập.