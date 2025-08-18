Skibidi, tradwife... "làm nên chuyện" trong Từ điển Cambridge

18/08/2025 18:41

“Skibidi”, “tradwife” và nhiều từ phổ biến trên mạng xã hội khác nằm trong số hàng ngàn từ sắp được đưa vào Từ điển Cambridge trong năm nay.

Điều này, theo đánh giá của nhiều tờ báo, đánh dấu ảnh hưởng ngày càng tăng của thế hệ TikTok đối với tiếng Anh.

Skibidi là một từ vô nghĩa được tác giả của hàng loạt video lan truyền trên YouTube tạo ra, còn tradwife là viết tắt của "traditional wife" – chỉ người phụ nữ đã kết hôn, ở nhà làm nội trợ và đăng video chăm sóc chồng con, nhà cửa lên mạng xã hội như TikTok, Instagram, YouTube. Từ này ra đời từ khoảng năm 2020, ban đầu cũng bị chỉ trích dữ dội.

img
Từ điển Cambridge đang nhanh nhạy "bắt sóng" ngôn ngữ của thế hệ TikTok. Ảnh: Alamy

Có hơn 6.000 từ mới sẽ được đưa vào, bao gồm những từ liên quan đến làm việc từ xa và các tập đoàn công nghệ lớn.

Tờ The Guardian dẫn lời ông Colin McIntosh, giám đốc chương trình từ vựng của Từ điển Cambridge: "Văn hóa internet đang làm thay đổi tiếng Anh và thật thú vị khi quan sát tác động này và ghi nhận vào từ điển".

Từ Skibidi được định nghĩa trong từ điển là "một từ có thể mang nhiều nghĩa khác nhau như ‘ngầu’ hoặc ‘tệ’, hoặc có thể được dùng không mang nghĩa gì thật sự, chỉ như một trò đùa". Ví dụ, "What the skibidi are you doing?" (Cậu đang làm cái skibidi gì vậy?).

Bên cạnh những cụm từ mới, một số dạng viết rút gọn của các từ hiện có cũng được thêm vào từ điển Cambridge, chẳng hạn "delulu" – biến thể của từ "delusional" (ảo tưởng), được định nghĩa là "tin vào những điều không có thật, thường là do bạn tự chọn tin". Từ này đã xuất hiện từ hơn 10 năm trước.

Làm việc từ xa tăng lên kể từ sau đại dịch COVID-19 cũng khiến cụm từ "mouse jiggler" – một thiết bị hoặc phần mềm được dùng để tạo cảm giác bạn đang làm việc trong khi thực tế thì không – được đưa vào từ điển.

Trong khi đó, từ "work spouse" chỉ mối quan hệ nơi công sở giữa hai người luôn giúp đỡ và tin tưởng lẫn nhau.

