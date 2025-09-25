Sir Alex Ferguson nổi giận khi các cầu thủ MU la hét ầm ỉ

Wayne Rooney trước đây tuyên bố rằng thành công của Manchester United là nhờ các cầu thủ chơi trò chơi điện tử trên xe buýt của đội, nhưng HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson rất khó chịu khi thấy các cầu thủ của mình chơi game.

Huyền thoại Manchester United, Sir Alex Ferguson, nổi tiếng với tính kỷ luật nghiêm khắc, ngay cả việc các cầu thủ chơi game trên xe buýt của đội cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của ông. Câu chuyện này đến từ cựu cầu thủ Quỷ đỏ Paul Scholes, người đã chia sẻ giai thoại trên podcast The Good, The Bad and The Football cùng Paddy McGuinness và cựu ngôi sao của "quỷ đỏ", Nicky Butt.

Cuộc trò chuyện bắt đầu khi McGuinness nhắc đến một câu chuyện do cựu danh thủ của MU Wayne Rooney kể lại. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử MU Rooney cho rằng một phần thành công đáng kinh ngạc của MU trong thời gian anh ở CLB là nhờ những mối quan hệ được hình thành khi các cầu thủ chơi trò chơi điện tử với nhau.