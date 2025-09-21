Sir Alex Ferguson chia sẻ về nỗi đau mất vợ và chứng mất trí nhớ

HLV vĩ đại nhất mọi thời đại của Manchester United, Sir Alex Ferguson, hiện đã nghỉ hưu được 12 năm và đã chia sẻ cởi mở về việc mất đi người vợ yêu dấu và chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ của ông.
Sir Alex Ferguson thừa nhận ông luôn lo lắng về chứng mất trí nhớ khi em trai ông hiện đang gặp phải các triệu chứng. HLV huyền thoại người Scotland của Manchester United, người đã giành 13 chức vô địch Premier League, hai Champions League và vô số danh hiệu khác, hiện đã 83 tuổi và đã nghỉ hưu hơn một thập kỷ.
Hiện tại, Sir Alex Ferguson dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động từ thiện liên quan đến chứng mất trí nhớ, và hội chứng này cũng ảnh hưởng đến người anh em duy nhất của ông, Martin Ferguson. Sir Alex Ferguson cũng đã mất đi người vợ yêu dấu của mình, Lady Cathy, vào năm 2023, sau 58 năm chung sống.
Trong một cuộc phỏng vấn nhân sự kiện kỷ niệm ngày danh sách nhạc quốc gia (National Playlist Day) ở Anh, cựu HLV của MU Sir Alex Ferguson đã nói về hoàn cảnh của em trai mình và việc này có thể ảnh hưởng đến ông ấy như thế nào trong tương lai.
"Tôi cũng có hoàn cảnh tương tự với em trai của tôi", Sir Alex Ferguson nói, "Thật không dễ dàng gì. Tôi phải liên lạc với em ấy rất nhiều. Em ấy nhận ra tôi nhưng trí nhớ của em ấy không tốt lắm. Nhưng Martin không tệ. Có thể nói là em ấy không trở nên tệ hơn, điều này rất đáng khích lệ.
Điều đó cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt. Tôi tự hỏi, "Không biết em ấy có ở đây không nhỉ", hay liệu mình có nên gọi điện cho em ấy không. Tôi cố gắng làm điều đó mỗi ngày. Tôi cứ nói với Martin "Hãy viết mọi thứ ra". Tôi nghĩ em ấy cố gắng làm vậy, nhưng phần lớn thời gian Martin đều quên. Khi đến tuổi tôi, bạn sẽ hơi lo lắng về việc trí nhớ của mình có còn tốt hay không.
Tháng 12 này tôi đã 84 tuổi rồi và có những lúc tôi quên mất nhiều thứ. Có lẽ tôi đã từng như vậy cách đây 20, 30 năm... không ai được trời phú cho trí nhớ 100%. Nhưng khi nói đến bóng đá, khi tôi còn là HLV, trí nhớ luôn rất quan trọng. Giờ tôi chơi ô chữ rất nhiều, hát rất nhiều và đọc rất nhiều. Tôi có xu hướng tìm hiểu về lịch sử - cuộc nội chiến của Mỹ. Tôi đã đến một số chiến trường ở Mỹ, nơi mà tôi thực sự thích thú".
Sir Alex Ferguson cũng tiết lộ rằng sau khi mất vợ, ông thấy mình ngồi một mình trong nhà trong thời gian dài, trước khi chuyển đến gần gia đình hơn và đi du lịch vòng quanh thế giới.
Sir Alex Ferguson tiếp tục: "Sau khi vợ tôi mất, tôi thường xuyên bị mắc kẹt trong nhà. Tôi chuyển nhà về vùng nông thôn, gần nhà con trai - nhưng chỉ ngồi xem TV thì không đủ, nên tôi quyết định đi du lịch. Tôi đã đến Saudi Arabia, Hồng Kông và Bahrain. Hãy bận rộn đi. Việc làm việc với nhóm người mắc chứng mất trí nhớ rất có ích cho tôi. Đó là điều tôi thích".
Sir Alex Ferguson đã có 26 năm đáng kinh ngạc tại Old Trafford, biến Manchester United thành đội bóng thành công nhất bóng đá Anh. Tổng cộng, Fergie đã giành được 38 danh hiệu lớn và vẫn là một người thường xuyên có mặt tại các trận đấu của "quỷ đỏ" cho đến ngày nay.
Năm 2024, Sir Alex Ferguson lần đầu tiên tiết lộ nỗi sợ hãi của mình về chứng mất trí khi ông nói: "Nhìn chung trí nhớ của tôi khá tốt. Cầu Chúa phù hộ cho tôi luôn như vậy".