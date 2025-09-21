Sir Alex Ferguson chia sẻ về nỗi đau mất vợ và chứng mất trí nhớ

"Tôi cũng có hoàn cảnh tương tự với em trai của tôi", Sir Alex Ferguson nói, "Thật không dễ dàng gì. Tôi phải liên lạc với em ấy rất nhiều. Em ấy nhận ra tôi nhưng trí nhớ của em ấy không tốt lắm. Nhưng Martin không tệ. Có thể nói là em ấy không trở nên tệ hơn, điều này rất đáng khích lệ.

Điều đó cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt. Tôi tự hỏi, "Không biết em ấy có ở đây không nhỉ", hay liệu mình có nên gọi điện cho em ấy không. Tôi cố gắng làm điều đó mỗi ngày. Tôi cứ nói với Martin "Hãy viết mọi thứ ra". Tôi nghĩ em ấy cố gắng làm vậy, nhưng phần lớn thời gian Martin đều quên. Khi đến tuổi tôi, bạn sẽ hơi lo lắng về việc trí nhớ của mình có còn tốt hay không.

Tháng 12 này tôi đã 84 tuổi rồi và có những lúc tôi quên mất nhiều thứ. Có lẽ tôi đã từng như vậy cách đây 20, 30 năm... không ai được trời phú cho trí nhớ 100%. Nhưng khi nói đến bóng đá, khi tôi còn là HLV, trí nhớ luôn rất quan trọng. Giờ tôi chơi ô chữ rất nhiều, hát rất nhiều và đọc rất nhiều. Tôi có xu hướng tìm hiểu về lịch sử - cuộc nội chiến của Mỹ. Tôi đã đến một số chiến trường ở Mỹ, nơi mà tôi thực sự thích thú".