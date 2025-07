Sinner vô địch Wimbledon: ‘Người máy’ phục hận

Dù mở màn có phần chậm chạp, có lẽ do cái nóng, do áp lực khán đài, hoặc do đối thủ, Sinner dần bừng tỉnh. Còn Alcaraz, vẫn là tay vợt làm chủ vũ đài, di chuyển nhịp nhàng, hạ thấp trọng tâm.

Rồi Sinner bắt đầu tung ra những cú đánh chính xác như lập trình, sự kết hợp giữa kỹ thuật cao và uy lực: chính xác và tàn nhẫn. Người xem tự hỏi: “Anh chàng tóc đỏ kia có phải con người không vậy?”. Không biểu cảm, chỉ hành động.

Trái với phong cách ngẫu hứng đầy nghệ thuật của Alcaraz, Sinner là hình mẫu lý tưởng của mọi HLV: sự tận hiến tuyệt đối. Một bên là kỷ luật và hiệu quả, bên kia là ngẫu hứng và bản năng.

Sinner bẻ giao bóng đầu tiên trong trận, khi mọi người tưởng Alcaraz đuối, thì anh bùng nổ. Anh thắng ngược 6-4, tạo thế đứng khiến khán giả bật cười. “Lại làm trò rồi đấy. Carlos đúng là Carlos mà”, Tumaini Carayol, phóng viên của The Guardian, mô tả.

Nếu Sinner tăng áp lực, Alcaraz cũng đáp trả. Như một tàu lượn siêu tốc, liên tục thay đổi cảm xúc. Sau những pha bóng hay, những màn ăn mừng, đến lượt sai lầm. Quá nhiều cảm xúc dồn dập.

“Người máy” Sinner

“Cậu đánh tệ thật đấy...”, Alcaraz tự trách mình khi bị Sinner bẻ giao bóng ngay game đầu set 2. Lần này không có màn lội ngược dòng.