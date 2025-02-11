Sinner tốc thắng Zverev, thẳng tiến vào chung kết Paris Masters

Trận bán kết giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev đã diễn ra với thế trận một chiều hoàn toàn nghiêng về tay vợt người Italia.

Ngay từ game đầu tiên, Sinner đã thể hiện sự vượt trội về cả thể lực lẫn bản lĩnh thi đấu khi giành break sớm, qua đó tạo lợi thế tâm lý cực lớn.