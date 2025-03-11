Sinner chính thức đoạt lại vị trí số 1 thế giới từ Alcaraz

Sinner đã giành được danh hiệu ATP 1000 thứ năm, kéo dài chuỗi trận thắng trong nhà lên 26 trận và trở thành tay vợt đầu tiên giành chiến thắng ở giải đấu cấp độ 1000, và không thua set nào kể từ chiến thắng của Alcaraz tại Indian Wells hai năm trước.

Auger-Aliassime hiện đang dẫn trước tay vợt người Ý Lorenzo Musetti 160 điểm cho vị trí thứ tám và cả hai tay vợt đều tham dự giải ATP 250 tại Metz vào tuần này.

Sinner vươn lên đỉnh bảng xếp hạng ATP

Không chỉ đảm bảo sự trở lại ngôi số 1 vào hôm nay (3-11), Sinner còn thu hẹp khoảng cách với Alcaraz trong cuộc đua giành danh hiệu ATP cuối năm. Trong cuộc đua ATP Live Race To Turin, Sinner hiện chỉ kém Alcaraz 1.050 điểm, đảm bảo cuộc chiến của hai tay vợt hàng đầu thế giới sẽ được quyết định tại ATP Finals - giải đấu mà Sinner đang là nhà đương kim vô địch.