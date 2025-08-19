Sinner bỏ cuộc sau 23 phút thi đấu, Alcaraz vô địch Cincinnati Open

Ở thời điểm Alcaraz dẫn 5-0 trong set đầu, tay vợt số 1 thế giới ra hiệu xin dừng trận vì choáng váng và kiệt sức.

Theo giới truyền thông, Sinner đã không khỏe từ ngày hôm trước. Thời tiết oi bức 31°C cùng độ ẩm cao khiến thể trạng của anh suy kiệt nhanh, dẫn đến việc di chuyển chậm chạp và mất thăng bằng, hoàn toàn lép vế trước Alcaraz.