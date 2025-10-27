Sinh viên chật vật 'gồng gánh' khi giá nhà trọ tăng

Lương Phương Anh (20 tuổi, quê Ninh Bình), sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết từng thuê trọ gần trường để thuận tiện đi học. Căn phòng rộng khoảng 20m² tại tầng 5, khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) mà Phương Anh từng thuê ban đầu giá hơn 4 triệu/tháng. Sau vài lần tăng giá, đến đầu năm nay, tính cả tiền điện, nước và các khoản dịch vụ khác, tổng tiền nhà lên tới hơn 6 triệu đồng/tháng.

Theo khảo sát tại các khu vực tập trung nhiều trường đại học như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng (cũ), giá nhà trọ hiện nay khoảng 2 triệu đồng/người/tháng, chưa kể các khoản phát sinh khác. Nếu tính cả phí gửi xe, wifi, vệ sinh, một sinh viên ở phòng trọ tầm trung phải chi khoảng 3-4 triệu đồng/tháng. Áp lực tài chính này đã buộc không ít sinh viên phải tìm đủ cách xoay xở như chuyển đi thuê nhà trọ xa hơn, đi làm thêm từ phục vụ quán cà phê đến gia sư, bán hàng...

Ở chung với chị gái, Phương Anh kể, riêng chi phí thuê nhà đã chiếm gần 70% tổng chi tiêu hàng tháng của hai chị em. Vì thế, hồi tháng 8, chị em cô quyết định chuyển ra thuê ở khu vực Thanh Xuân, cách trường 6km.

Phòng trọ mới có giá 3 triệu đồng/tháng. Tiết kiệm được gần một nửa số tiền nhà so với chỗ cũ, đổi lại, chị em Phương Anh mỗi sáng phải dậy sớm hơn gần một giờ để đến trường vì tuyến đường thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm. Ngoài ra, nơi ở của hai chị em vỏn vẹn chỉ 15m2, kín như bưng, không có cửa sổ hay nơi nấu ăn riêng, mọi ngóc ngách đều phải tận dụng để kê đồ. Các vật dụng có sẵn trong phòng đều xuống cấp. Chiếc điều hòa từ "thời Napoleon” tiêu tốn điện, trong khi mỗi số điện giá tới 4.500 đồng nên hai chị em hạn chế tối đa bật dù ngày nóng.

Cũng như Phương Anh, không ít sinh viên từ ngoại tỉnh lên các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM… đang phải “gồng mình” trước chi phí thuê nhà quá cao, trong lúc giá cả sinh hoạt, học phí cũng không ngừng tăng.

Không muốn chuyển đi xa vì ngại cảnh tắc đường và lo tốn tiền xăng, nhưng sau khi nhận thông báo giá nhà trọ tăng từ 3,5 lên 4 triệu đồng/tháng hồi tháng 9, Đỗ Bích Ngọc, sinh viên Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội), quyết định tìm việc làm thêm. Căn phòng Ngọc đang thuê ở khu vực Bạch Mai, rộng 25m2, hai người ở. Ngoài tiền phòng, mỗi tháng Ngọc phải lo thêm: Tiền điện 4.000 đồng/số, nước 30.000 đồng/khối, 50.000 đồng Wi-Fi, cộng với ăn uống, đi lại và tài liệu học tập, khiến tổng chi tiêu hằng tháng đội lên 4,5-5 triệu đồng.