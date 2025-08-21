Sinh viên 'bay' hàng trăm triệu vì cuộc gọi lừa đảo

Mất hàng trăm triệu vì đầu tư sinh lời

Hàng loạt trường đại học tại TPHCM liên tiếp phát cảnh báo đến sinh viên, phụ huynh và các đối tác về những chiêu trò lừa đảo học bổng, học phí và hỗ trợ tài chính.

Trường ĐH Tài chính – Marketing vừa phát đi thông báo khuyến cáo sinh viên, phụ huynh và đối tác cần cảnh giác trước việc xuất hiện nhiều đối tượng giả danh nhà trường để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo phản ánh, các đối tượng mạo danh nhà trường để tuyển dụng nhân sự cho hệ thống các đơn vị có trụ sở tại TPHCM. Kẻ xấu liên hệ với ứng viên qua điện thoại và thông báo mời phỏng vấn. Tiếp đến, chúng mời ứng viên tham gia các hội nhóm và tham gia vào các dự án đóng tiền sinh lời nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng các chiêu thức trên, nhiều sinh viên đã bị lừa hàng trăm triệu đồng.