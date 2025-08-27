Sinh nhật chơi trội, ngâm Rolls-Royce Phantom VIII giá 18 tỷ đồng dưới hồ bơi

Câu chuyện tay trống huyền thoại Keith Moon của ban nhạc The Who lái chiếc Rolls-Royce lao thẳng vào hồ bơi khách sạn là một trong những huyền thoại nổi loạn của giới rock thập niên 1960-1970. Năm 2005, Jeremy Clarkson tái hiện lại cảnh đó trong chương trình Top Gear.

Mới đây, Rolls-Royce đã chi một số tiền không nhỏ chỉ để tái tạo lại hình ảnh đó. Dĩ nhiên, họ không hề lái chiếc Phantom xuống hồ bơi. Sự kiện này nhằm đánh dấu cột mốc kỷ niệm 100 năm mẫu xe siêu sang Phantom ra đời (1925-2025).