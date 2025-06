Sinh nhật bất ổn của ông Trump

Ca sĩ Gracie Abrams, được yêu thích với bài hát That's So True, cũng chia sẻ ảnh chụp giữa đám đông. Cô tuyên bố tự do ngôn luận không phải nổi loạn. Cô cũng trích dẫn câu nói nổi tiếng của nhà hoạt động Nam Phi Desmond Tutu: “Nếu bạn trung lập trong những tình huống bất công, nghĩa là bạn chọn đứng về phía kẻ áp bức”.

Nhạc sĩ Moby kêu gọi: “Chúng ta cần làm mọi thứ có thể để bảo vệ nền dân chủ: biểu tình, quyên góp, đăng bài, ứng cử, bỏ phiếu… Ngoài ra, bây giờ hoàn toàn không phải là lúc để đấu đá nội bộ”.

Jimmy Kimmel, Kerry Washington, Kathy Griffin... chia sẻ ảnh tham gia biểu tình. Ảnh: IG.



Hashtag #nokings cũng được nhiều người nổi tiếng khác sử dụng trong bài đăng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên Julia Louis-Dreyfus, ngôi sao phim White Lotus Natasha Rothwell, diễn viên Ayo Edebiri, Gina Rodriguez-LoCicero, Mary Elizabeth Ellis, Anna Kendrick, Tessa Thompson, ca sĩ Evanescence Amy Lee, Kerry Washington… đều cho biết họ là một phần trong đám đông phản đối ông Trump.