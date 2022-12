Sinh con năm Quý Mão 2023 tháng nào, giờ nào tốt?

Người sinh năm 2023 sẽ thuộc can Quý và chi Mão. Theo lý giải về ngũ hành can chi, Quý chỉ mọi vật đều đã được định, Mão nghĩa là vạn vật đội đất mà lên. Qua đó thấy rằng, nam nữ tuổi Quý Mão có vận mệnh rất tốt, mọi thứ đã được trời đất ấn định. Kết quả tốt đẹp sẽ đến, hậu vận sẽ đầy đủ và bình an. Nhìn chung, 2023 là một năm tương đối tốt để sinh con nên cha mẹ hoàn toàn có thể cân nhắc và có kế hoạch phù hợp.

Vận mệnh của bé sinh năm 2023 có tốt không?

Bên cạnh vấn đề con tuổi Mão hợp với bố mẹ tuổi gì thì vấn đề vận mệnh của tuổi Quý Mão cũng rất được quan tâm. Trong 12 con giáp, Mèo được mệnh danh là động vật hiền lành nhất. Theo tử vi tướng số:

Bé trai sinh năm 2023 sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp, đường công danh phát triển và gặt hái được nhiều thành công.

Bé gái sinh năm 2023 có cuộc sống khá tốt đẹp, đường tình duyên, công danh, tài lộc hay sự nghiệp đều được tốt đẹp và có nhiều cơ hội phát triển.

Vận mệnh của bé sinh năm 2023 có tốt không?

Tử vi vận mệnh của bé sinh năm Quý Mão 2023

Bé trai sinh năm Quý Mão 2023

Cung mệnh: Tốn Mộc thuộc Đông tứ mệnh

Mệnh: Kim Bạch Kim

Màu bản mệnh: Màu xám, trắng, ghi thuộc hành Kim

Màu tương sinh: Màu vàng sẫm, nâu đất thuộc hành Thổ

Màu không hợp/kiêng kỵ: Màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành Hỏa

Hợp số: 1, 3, 4

Hướng hợp: Hướng Đông (Phúc Đức), hướng Nam (Thiên Y), hướng Bắc (Sinh Khí) và hướng Đông Nam (Phục Vị).

Hướng không hợp/ nên tránh: Hướng Tây (Lục Sát), hướng Đông Bắc (Tuyệt Mệnh), hướng Tây Nam (Ngũ Quỷ), hướng Tây Bắc (Họa Hại)

Bé gái sinh năm Quý Mão 2023

Cung mệnh: Khôn Thổ thuộc Tây tứ mệnh

Mệnh: Kim Bạch Kim

Màu bản mệnh: Màu xám, trắng, ghi thuộc hành Kim

Màu tương sinh: Màu vàng sẫm, nâu đất thuộc hành Thổ

Màu không hợp/kiêng kỵ: Màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành Hỏa

Hợp số: 2, 5, 8, 9

Hướng hợp: Hướng Tây (Thiên Y), hướng Đông Bắc (Sinh Khí), hướng Tây Nam (Phục Vị), hướng Tây Bắc (Phúc Đức)

Hướng nên tránh: Hướng Đông (Họa Hại), hướng Nam (Lục Sát), hướng Bắc (Tuyệt Mệnh), hướng Đông Nam (Ngũ Quỷ)

Sinh con năm 2023 tháng nào tốt?

Sinh con năm 2023 tháng nào tốt?

Trong mỗi tháng sinh điều mang đặc điểm và ý nghĩa khác nhau khi sinh ra đứa bé. Các yếu tố như năng lượng, sao chiếu mệnh… vào mỗi thời điểm trong năm sẽ có biến chuyển. Vì thế mà những đứa trẻ sinh ra vào tháng khác nhau sẽ có tính cách khác nhau.

Tháng 1

Người sinh vào tháng 1 thích bôn ba, ưa khám phá và ao ước cuộc sống tự do. Tháng 1 là tân xuân, thời điểm mở đầu năm mới nên người ra đời vào lúc này rất hoạt náo, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Những người sinh tháng 1 có đặc điểm chung là sống rất chân thành và ấm áp. Trong công việc thì họ là người có tính kỷ luật cao, giỏi quản lý và giỏi lãnh đạo

Tháng 2

Người sinh tháng 2 thông minh và sắc sảo. Ưu điểm này của đứa trẻ tháng 2 sẽ giúp cho bé có khả năng quan sát mọi thứ một cách toàn diện, đa chiều từ đó mà đưa ra cách giải quyết thấu tình hợp lý. Tuy nhiên, người sinh vào tháng này thường có cuộc sống tương lai khá thăng trầm, khi còn trẻ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn nhưng khi về già sẽ được an nhàn, sung túc.

Tháng 3