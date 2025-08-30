Singapore bắt cầu thủ nghi phạm dàn xếp tỉ số ngay trận chung kết

Trong khi đó Ban tổ chức giải bóng rổ Singapore đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì những lý do bất khả kháng nên trận chung kết phải lùi lại ngày 7-9.

Một tờ báo khác của Singapore cho biết nguyên do CPIB “hốt trọn ổ” là do đã có một cầu thủ thú tội và được CPIB yêu cầu làm “nội gián” tiếp tục thi đấu như không có vấn đề gì. Cầu thủ này lập công chuộc tội và đã trình báo mọi ngóc ngách trong các trận dàn xếp tỉ số của đội và danh tính trực tiếp từng cầu thủ nhúng chàm. CPIB biết được danh tính và cả từng trận mà nhóm cầu thủ này “bán mình cho quỷ”.

Singapore có rất nhiều hình thức cá cược thể thao được hợp pháp hóa, nhiều môn thể thao, nhiều danh thủ Singapore từng “nhúng chàm” điển hình nhất là danh thủ thuộc bậc huyền thoại bóng đá Singapore Noh Alam Ahah. Nhiều cầu thủ khác của Singapore cũng từng vào tù ra tội vì liên quan dàn xếp tỉ số.

Năm 2015, khi Singapore là chủ nhà SEA Games, CPIB cũng từng tiến hành đánh úp nhóm cầu thủ Đông Timor bán độ bằng hình thức dàn xếp tỉ số. Vụ bắt bớ diễn ra trong một quán cà phê ở đại lộ Orchard vào một buổi sáng. Sau đó các nhân viên CPIB đến khách sạn nơi U-23 Đông Timor đóng quân và “mời đi” 3 cầu thủ Đông Timor.