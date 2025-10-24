Silicon Valley dạo này: Có tiền cũng không có thời gian tiêu tiền, làm việc 100 giờ/tuần để tìm ra siêu trí tuệ nhân tạo

Josh Batson không có thời gian cho mạng xã hội. Thứ dopamine duy nhất mà kỹ sư AI của Anthropic này có được là trên các kênh nhắn tin Slack, nơi họ chia sẻ với đồng nghiệp về các lý thuyết và thử nghiệm về kiến trúc và mô hình ngôn ngữ lớn.

Batson nằm trong nhóm các nhà nghiên cứu và lãnh đạo AI chủ chốt đang sống trong guồng quay không lối thoát. Tại những phòng lab AI lớn nhất của Silicon Valley, họ làm việc 80 đến 100 giờ mỗi tuần, môi trường được ví như “thời chiến”.

“Chúng tôi đang cố rút ngắn 20 năm khoa học vào hai năm”, Batson chia sẻ. “Cứ vài tháng, AI lại tiến hóa ngoạn mục. Đây là câu hỏi khoa học thú vị nhất thế giới hiện nay”.

Tại Anthropic, OpenAI, Meta, Google hay Apple, cuộc đua tạo ra siêu trí tuệ (superintelligence) khiến nhân viên sẵn sàng hy sinh giấc ngủ và cuộc sống cá nhân.

Vài người đã trở thành tỷ phú nhưng thậm chí không có thời gian để tiêu tiền.

“Mọi người làm việc suốt, không có điểm dừng nào cả”, Madhavi Sewak, nhà nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind, nói. “Khi có ý tưởng mới, bạn không muốn bỏ lỡ vì đây là cuộc chạy đua với thời gian”.